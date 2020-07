Dl clima, in Cdm forse già giovedì prossimo

Lunedì e martedì riunione dei tecnici sul dl clima con l’obiettivo di portare il provvedimento in Consiglio dei ministri già giovedì prossimo. E’ quanto apprende l’Adnkronos, da fonti del ministero dell’Ambiente. La maggioranza, riferiscono fonti del governo, è compatta sul fronte dell’emergenza climatica e l'unico malumore nato sul provvedimento riguarda la mancata concertazione su alcuni temi (dalla rottamazione delle vecchie auto alla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi).

Il ministero dell’Ambiente, dunque, sembra abbia un corso un po’ troppo, forse anche volutamente per attirare l’attenzione sul tema e riuscire a concretizzare in tempi brevi. L'obiettivo di Sergio Costa resta l'approvazione del decreto legge che sarebbe immediatamente operativo, senza correre il rischio che il provvedimento venga trasformato in disegno di legge. Da qui, dunque, la necessità di ieri di rinviare la presentazione in Cdm.