Pecoraro Scanio su transumanza: "Buona notizia per agricoltura e territorio"

Alfonso Pecoraro Scanio (Adnkronos)

"E' una buona notizia per l'agricoltura e anche per il territorio perché tutelare i cammini dei pastori e tutelare i pastori significa arginare il dissesto idrogeologico". Così all'Adnkronos Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ed ex ministro delle Politiche agricole e forestali, dopo l'iscrizione della transumanza nella Lista rappresentativa degli elementi Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco.

"Ho sempre sostenuto le candidature italiane a patrimonio immateriale poi sulla transumanza in particolare sono stato ministro dell'Agricoltura e ho premiato i pastori ottantenni come primo atto e poi uno che si chiama 'Pecoraro' di cognome non può che essere favorevole. Ho sempre sostenuto i pastori", dice.

Pecoraro Scanio ricorda, "avendo contribuito all'Arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio dell'umanità, elemento al 100% solo italiano", che questi riconoscimenti transnazionali "arricchiscono, come la dieta mediterranea e oggi la transumanza, l'elemento dell'identità territoriale italiana".