2021 Anno dell'Ambizione Climatica

Aperte le adesioni al calendario degli eventi green per promuovere il 2021 ad anno dell’Ambizione Climatica. "Siate con noi protagonisti del cambiamento climatico, proponeteci i vostri eventi legati al tema della tutela ambientale ed entrerete a far parte del nostro programma internazionale All4Climate-Italy2021 per la sensibilizzazione e la divulgazione delle buone pratiche". Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa si rivolge ad aziende, professionisti, enti pubblici e privati, scuole e tutta la società civile di sostenere la lotta ai cambiamenti climatici.

Un’iniziativa lanciata dal ministero dell’Ambiente in collaborazione con il programma di comunicazione sui cambiamenti climatici Connect4Climate della Banca Mondiale, assieme alla Regione Lombardia e al Comune di Milano, per promuove un percorso aperto a tutti - All4Climate-Italy2021 - finalizzato al confronto e al dialogo sulle sfide e le buone pratiche legate al tema dei cambiamenti climatici e agli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

"Il nostro obiettivo è sostenere tutti quei cittadini, associazioni e aziende sensibili alla promozione della tutela ambientale, che hanno posto l’economia circolare al centro della propria azione – spiega il ministro Costa – Vogliamo supportare lo scambio e la diffusione di idee ed attività utili a consolidare l’alleanza tra il sistema pubblico e privato nel campo dell’ambiente e dell’economia, per realizzare quella svolta di cui il Paese ha bisogno".

Un anno di iniziative attraverso cui tutti potranno offrire un contributo in vista dei due appuntamenti preparatori della Cop26 che l’Italia ospiterà a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre 2021: l’evento preparatorio (Pre-Cop) e l’evento internazionale dedicato ai giovani “Youth4Climate2021: Driving Ambition”. Nello spirito dell’Accordo di Parigi, l’intento è quello del più ampio coinvolgimento della società civile, del settore privato, delle amministrazioni pubbliche, del mondo della ricerca, nonché di scuole e studenti.

Per aderire ed entrare a fare parte del Programma All4Climate - Italy2021 c’è tempo fino al 29 gennaio 2021. Gli incontri possono essere organizzati in formato virtuale o in presenza, potranno svolgersi sull’intero territorio nazionale durante il 2021 o nel corso della “Pre-Cop 26” e dell’evento dedicato ai giovani “Youth4Climate2021: Driving Ambition”.

Per le iniziative che si terranno a Milano, o in Lombardia, è previsto il sostegno del Comune di Milano e della Regione Lombardia. Tutti gli eventi si dovranno svolgere nel rispetto della normativa anti Covid vigente ed essere plastic-free.

Tra tutte le proposte presentate, il ministero dell’Ambiente selezionerà quelle che, per qualità e rilevanza, entreranno a far parte del Programma All4Climate-Italy2021, il calendario ufficiale degli appuntamenti che avranno luogo in tutta Italia nel corso dell’anno con la finalità di promuovere il 2021 come l'anno dell’Ambizione Climatica.