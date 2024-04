Lavoro, Quartapelle (Pd): "Su congedo paternità impegno partiti sia trasversale"

Sul sostegno alla genitorialità "serve un impegno collettivo. Non ci dobbiamo rassegnare ma trovare strumenti. Il congedo di paternità, paritario e universale, per tutte le aziende e per tutti i lavoratori, non è l'unica cosa da fare ma se si deve spendere un capitale politico questa credo sia una grande riforma strutturale da fare, uno di quei temi su cui ci dovremmo unire. Va detto che questo governo ha chiara questa priorità, quello che chiediamo è di investire, invece che su cose piccole, su una riforma di carattere strutturale che cambi il volto del Paese. Sarebbe bello un impegno trasversale di tutti i partiti politici". Così Lia Quartapelle (Pd), vicepresidente commissione Affari Esteri alla Camera, in occasione della tavola rotonda ‘Persone, ambiente, territori: percorsi di crescita responsabile nella filiera agroalimentare’ durante la quale è stato presentato lo studio ‘Il Gruppo Mondelēz international in Italia: impatto economico e sociale’ realizzato da Ref Ricerche.