Leone (Alfasigma), 'giovani frequentino occasioni di orientamento'

"Credo che i ragazzi debbano essere ottimisti, che debbano cercare di frequentare tutte le possibilità di orientamento per poter poi decidere la strada. Molti di loro hanno delle passioni, bisogna aiutarli a capire che seguendo le passioni si possono raggiungere risultati di grande soddisfazione". Così Mariano Leone, Head of Hr Hq's Functions&Bu Italy Alfasigma, nel suo intervento nel panel ‘Giovani e mondo del lavoro: l’importanza dell’orientamento’ nell’ambito del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in corso a Milano.

"Credo che l'università abbia la responsabilità di aprirsi il più possibile al mondo delle aziende, coinvolgendo le imprese, perché sono i ragazzi che continuano a dire che vogliono le aziende all'interno dei loro percorsi universitari", aggiunge.