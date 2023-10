Si è tenuto a Milano l’evento “Sulla via del domani: guidare il cambiamento verso consumi sostenibili”, durante il quale Lidl Italia, leader nella Gdo con oltre 730 punti vendita in Italia, ha diffuso i dati del suo terzo report di sostenibilità, incentrato sul pianeta e sulle persone, ed ha illustrato la nuova strategia Esg (ambientale, sociale e governance), tre criteri fondamentali per la valutazione della sostenibilità e dell’etica sociale di un’azienda.