Con progetto Lenovo le scatole dei PC promuovono attività Stem

Al via #Waste2Wonder, iniziativa aperta a tutte le scuole nella regione EMEA che - attraverso un QR code - trasforma il disimballaggio di un dispositivo diventa un viaggio alla scoperta delle materie Stem (science, technology, engineering and mathematics)

Trasformare le confezioni dei dispositivi in una risorsa didattica e creare interesse nelle materie STEM, promuovendo uno spirito creativo negli studenti. E' l'obiettivo del progetto #Waste2Wonder, lanciato da Lenovo , una iniziativa aperta a tutte le scuole nella regione EMEA (Europe, Middle East, Africa), comprese quelle italiane. Si tratta di una idea che parte dall’esperienza diretta, che trasforma il disimballaggio di un dispositivo Lenovo diventa un viaggio alla scoperta delle materie STEM, dal momento che insieme all'hardware lo studente ha anche l’opportunità di apprendere i fondamenti di come vengono prodotti i dispositivi elettronici. Scannerizzando il QR code, si avvia un percorso di conoscenza: gli studenti vengono invitati a ritagliare lungo la confezione interna e seguire un percorso didattico che insegni loro come funzionano i circuiti elettrici e le forze, entrambi parte integrante del curriculum STEM.

L'obiettivo del progetto - spiega il gruppo - è combinare gli obiettivi di sostenibilità e sviluppo delle competenze degli studenti nelle materie Stem con un’esperienza interattiva e in modo sostenibile. Le informazioni saranno disponibili su tutti i dispositivi Chromebook e Winbook per la scuola a partire da ottobre. Già 400 insegnanti si sono registrati al webinar di presentazione del progetto, di cui più di 60 in Italia.

Le scuole potranno inoltre partecipare a un concorso realizzato in collaborazione con STEM Alliance inviando un progetto creativo entro il 30 novembre realizzato impiegando i materiali di imballaggio dei PC. Il programma è aperto a tutte le scuole della regione EMEA (Europe, Middle East, Africa), Italia compresa, e i percorsi didattici sono accessibili da tutte le fasce di età, sul sito dedicato sono disponibili le attività didattiche in diverse lingue, tra cui in italiano, per semplificare il percorso passo dopo passo alla scoperta delle attività e dei progetti Stem. Le premiazioni avverranno uno dei più celebri appuntamenti internazionali dedicati al mondo della scuola, il Bett 2024 che si tiene dal 24 al 26 gennaio 2024 a Londra.