“Abbiamo avuto l’opportunità di confrontarci con grandi aziende durante il convegno di SostenibileOggi e capire dove stiamo andando e come potenziare la nostra offerta”. Lo ha detto Edoardo Livi, direttore di Nemani Microcredit che ha partecipato al convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità' organizzato da SostenibileOggi in collaborazione con Adnkronos, nella mattinata di martedì 7 maggio al Palazzo dell'Informazione a Roma.