“La sostenibilità è un fenomeno complesso, grazie alla tecnologia e all’Intelligenza artificiale siamo in grado di gestire meglio il grado di informazioni”. Sono le parole di Livio Livi, Co-Founder di SostenibileOggi, a margine del convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità' organizzato da SostenibileOggi in collaborazione con Adnkronos, nella mattinata di martedì 7 maggio al Palazzo dell'Informazione a Roma.