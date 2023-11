L’Headquarter milanese di L’Oréal Italia ha fatto da cornice alla nuova edizione di L’Oréal For the Future Day, l’evento aperto al pubblico che si è posto l’obiettivo di illustrare la politica di sostenibilità sociale e ambientale del Gruppo leader nella cosmetica mondiale. L’evento ha fatto il punto su quelli che sono i risultati ottenuti fino ad ora grazie al programma L’Oréal for the Future e su quali sono i prossimi obiettivi da raggiungere.