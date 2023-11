Manfredi: "Da Napoli Est a Scampia, strada è formazione e lavoro"

"La creazione della comunità energetica rinnovabile, realizzata da Tirreno Power con il Comune di Napoli per la produzione di energia poi utilizzata dalle Officine San Carlo e dall'Università Federico II è un esempio di come realizzare la rigenerazione urbana"

“La creazione della comunità energetica rinnovabile, realizzata da Tirreno Power con il Comune di Napoli per la produzione di energia poi utilizzata dalle Officine San Carlo e dall'Università Federico II è un esempio di come realizzare la rigenerazione urbana, dal punto di vista fisico nel recupero di spazi abbandonati ma che è anche immateriale portando attività, valori, cultura, iniziative che producono lavoro facendo formazione". E’ quanto ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla manifestazione per il varo del progetto "Abitare/Immaginare", organizzata da Tirreno Power.

"Questo è il metodo che applichiamo in tutta la città per far crescere e studiare i giovani. Qui, vicino al polo dell'università digitale, stanno crescendo i luoghi formativi e di partenza di lavoro, ma penso anche ai luoghi su cui stiamo lavorando a Scampia e in altre parti di Napoli, come la Sanità che è legata alla cultura. Questa è la strada giusta, una ricucitura delle periferie con l'attività di formazione, di creazione del lavoro e dell'identità, in sinergia con le associazioni. Sono molto fiducioso che queste iniziative possano non solo funzionare ma essere anche durature nel tempo", ha concluso Manfredi.