“Dal 2002 Fondazione Vodafone ha investito circa 100 milioni in progetti che contrastano il disagio sociale. L'iniziativa premiata oggi mira attraverso LV8 a supportare le competenze digitali dei giovani, ha detto Mariano Maraniello, Manager Vodafone Business Italia tra le aziende premiate, per la categoria 'sostenibilità sociale', al Green Economy Award, il riconoscimento promosso dall'Associazione For Human Community.