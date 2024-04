Margheri (WEC Italia), “L'energia è un settore di lungo periodo: ha bisogno di grandi investimenti e cooperazione tra attori economici, politici, istituzionali, di ricerca"

Il G7 di Venaria è immaginato, ricorda Margheri, come un luogo ideale per mettere a fattore comune l’ esperienze italiana, che e’ stata leader in Europa nel reagire all'invasione russa dell'Ucraina e nell'ottenere in tempi record nuove forniture da nuovi Paesi con le infrastrutture costruite nel corso del tempo. “Occorre ripartire – sottolinea Margheri - accelerando sulla transizione energetica, ma senza dimenticare la necessità di mantenere la sicurezza e gli approvvigionamenti”. “L'energia - ha aggiunto - è un settore di lungo periodo che ha bisogno di grandi investimenti e nel mondo della transizione, in particolare, abbiamo bisogno di cooperazione tra tanti attori economici, politici, istituzionali, della ricerca. L'invasione russa dell'Ucraina ha ricordato all'Europa che la sicurezza energetica non è mai garantita a prescindere, deve essere garantita con infrastrutture e con diversificazione”.