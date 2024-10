Migliavacca (Innovation Norway) :"A Palermo, primo accordo in Italia"

“Con questi due protocolli di intesa,noi vorremmo creare una collaborazione più fattiva e concreta tra quello che potrebbe essere la supply chain norvegese e tutto il mondo industriale italiano legato all'offshore wind.” Così Mauro Migliavacca in occasione della conferenza 'Offshore Wind Revolution' promossa dall'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, in collaborazione con Magellan Circle e con la partnership di WindEurope, Anev e Aero, e con il patrocinio dell'ambasciata di Danimarca in Italia.