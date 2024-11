A Ecomondo Exelentia porta le novità elettriche Goupil

La visita di Sabrina Alfonsi, Assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, ha scandito la giornata odierna sullo stand di Exelentia, la società romana specializzata in veicoli elettrici di smart mobility, dagli scooter alle minicar, dalle navette passeggeri ai veicoli commerciali, tutti rigorosamente a zero emissioni. E' d'altronde una partecipazione "naturale" e costante quella di Exelentia ad Ecomondo, l’evento di riferimento per la green e circular economy in Europa e nel Mediterraneo. L’edizione 2024 vanta numeri di assoluto rispetto con 166.000 mq di esposizione, 1.620 brand, 650 buyer ospitati da 65 paesi e oltre 250 tra convegni. Il gruppo è presente al padiglione A7 nello stand 306/307 dove i protagonisti assoluti sono i Goupil G4 e G6 in allestimento chassis, veicoli elettrici personalizzabili con una serie pressoché infinita di personalizzazioni e allestimenti: dalla vasca per la raccolta dei rifiuti solidi urbani al cassone – fisso o ribaltabile – passando per le furgonature isotermiche e frigo, i sistemi idro, la piattaforma aerea e molte altre applicazioni. Inoltre, partecipa allo stand Melex, che espone sia la gamma passenger che professional.

Il Goupil G4 è un mezzo da lavoro compatto, affidabile e polivalente. Totalmente elettrico e completamente personalizzabile, grazie alla struttura base, su cui installare i diversi allestimenti, il G4 è omologato per la circolazione su strada e immatricolabile come quadriciclo L7 o autocarro N1 a seconda delle versioni. Può essere equipaggiato con batterie al litio o batterie al piombo e ha il vantaggio di ricaricarsi anche con una presa domestica. Disponibile anche nella versione a passo lungo, il G4 Long offre più spazio per esigenze lavorative specifiche.

Quanto al Goupil G6 è un nuovo veicolo elettrico, completamente versatile, di dimensioni maggiori rispetto agli altri veicoli di gamma, con un autotelaio configurabile in numerosi allestimenti, come cassone fisso, ribaltabile, furgone, vasca RSU, per rispondere alle specifiche esigenze di business, garantendo in ogni caso comfort di guida.