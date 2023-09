Monica Manto (Acquevenete) vince il premio 'Manager Servizio idrico'

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri mattina a Milano, a conclusione del VI Workshop Annuale Oswi 'Il Pnrr: Un’occasione da non perdere per condurre il settore idrico verso l’eccellenza'

Il premio Manager Servizio Idrico di Agici, alla prima edizione, è stato conferito dai componenti dei Comitati della Rivista Management all’avvocato Monica Manto, direttore generale di acquevenete e presidente di Viveracqua “per aver promosso e consolidato sinergie e integrazioni tra la rete della aziende idriche del Veneto, favorendo lo sviluppo degli investimenti sul territorio”.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri mattina a Milano, a conclusione del VI Workshop Annuale Oswi 'Il Pnrr: Un’occasione da non perdere per condurre il settore idrico verso l’eccellenza', durante il quale sono state identificate e discusse le scelte di investimento e le opportunità di sviluppo del settore idrico, mettendo attorno al tavolo i gestori del Sii, protagonisti dell’assegnazione dei fondi Pnrr e il mondo tecnologico e finanziario, in grado di supportare il settore nelle scelte di investimento e nel processo di innovazione.

Monica Manto è da 12 anni alla guida di acquevenete, gestore per 108 Comuni delle province di Padova, Rovigo, Vicenza, Venezia e Verona. Dal 2020 è il presidente operativo di Viveracqua, la società consortile che raggruppa i dodici gestori pubblici del Servizio Idrico Integrato con sede in Veneto, a servizio di 582 Comuni e 4,8 mln di abitanti e dall’ottobre 2022 è Presidente della Cav, Concessioni Autostradali Venete. In Utilitalia è attualmente componente del Consiglio Direttivo Acqua, dopo un’esperienza come componente della Commissione dei Garanti e da febbraio 2023 ricopre il ruolo di Coordinatore della Commissione Acque Potabili.

“Ringrazio i Comitati della Rivista Mui per il riconoscimento di questa prima edizione del premio Manager Servizio Idrico e per la motivazione che lo ha sorretto: ne sono onorata, orgogliosa ed emozionata - ha commentato il direttore generale di acquevenete - Efficace tutela della risorsa idrica, adattamento ai cambiamenti climatici, gestione efficiente dei fanghi da depurazione sono le direttrici su scala superiore a quella d’Ambito ottimale sulle quali si è recentemente cementata la squadra dei gestori idrici del Veneto. Creando uno spazio sicuro per il dialogo aperto, sviluppando le competenze e le capacità dei singoli, incoraggiando soluzioni innovative, anche fuori dagli schemi, abbiamo inciso reciprocamente nella nostra cultura aziendale, favorito un continuo e veloce miglioramento e stretto un patto chiaro con il territorio per una spinta agli investimenti decisa, sostenibile e solidale. Si tratta di un appassionato e impegnativo lavoro di squadra e quindi condivido questo premio con Carlo Pesce, Giancarlo de Carlo, Marco Bacchin, Andrea Chiorboli, Luigi Culpo, Pierpaolo Florian, Roberto Gasparetto, Domenico Lenzi, Silvio Peroni, Alberto Piccoli, Andrea Razzini, Carlo Alberto Voi e tutti i colleghi che sono parte di questo percorso”.