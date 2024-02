“Myplant & Garden è l’occasione per celebrare la titolarità del nostro mercato, come dimostra l'affluenza dall'estero che in questa fiera sta aumentando anno dopo anno”. È il commento di Leonardo Capitanio, presidente Aiph - Associazione internazionale dei florovivaisti, intervistato durante la prima giornata del salone internazionale del verde, a Rho Fiera Milano.