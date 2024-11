NX Engineering District Catania, Priolo: "Investimento Maire è una scommessa vincente"

“Il fatto che Maire abbia deciso di investire qui, in questo territorio è davvero una scommessa vincente -ha commentato il rettore dell'università di Catania Francesco Priolo a margine dell'inaugurazione dell’NX Engineering District di Catania, il nuovo centro di ingegneria a elevato contenuto tecnologico nato all'interno del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia. Noi siamo particolarmente lieti di continuare e di intensificare la collaborazione perché ci sono grandissime opportunità per l'università, per Maire e per tutto il nostro territorio”.