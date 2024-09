Orlandi (UniMib): “Importante non solo fare buona ricerca ma anche trasmetterla alla cittadinanza”

“È molto importante non solo fare ricerca e farla bene, ma soprattutto è importante trasmettere questa ricerca alla cittadinanza, attraverso un contatto diretto tra chi fa ricerca e gli utenti della ricerca, cioè tutti i cittadini: per questo è ritornato MEETmeTonight”. Sono le parole di Marco Orlandi, prorettore vicario università degli studi di Milano-Bicocca, a margine dell’incontro “Science Match: Scienza in campo: la chimica incontra la natura”, organizzato da Syngenta nel contesto di MEETmeTonight, l'evento dedicato alla divulgazione scientifica organizzato in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, che torna a Milano il 27 e 28 settembre con iniziative gratuite aperte a tutti.