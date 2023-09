Plast2023, Forte (Ice): “Settore materie plastiche e gomma fortemente export-oriented”

“Questo è un settore, come la maggior parte dei settori industriali italiani produttori di tecnologia manifatturiera, che è fortemente export-oriented: il 75% della produzione è destinato infatti ai mercati esteri”. Lo ha detto Maurizio Forte, direttore centrale per i settori dell'Export dell'Agenzia Ice, a margine della conferenza “La sostenibilità 5.0 della plastica: Scenari ed evoluzioni dalla produzione al fine vita” tenutasi presso il Centro Congressi di Rho Fiera Milano in occasione della 19esima edizione di Plast.