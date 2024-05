Porcari (Dynamo Camp): “Siamo esempio concreto dei risultati della filantropia d’Impresa”

"Regaliamo vacanze gratuite a bambini che hanno patologie croniche e alle loro famiglie. Trasformiamo la vita delle persone pur occupandoci di qualcosa di semplice, come il loro tempo libero”. Sono le parole di Serena Porcari, amministratore delegato di Dynamo Camp la Fondazione di terapia ricreativa che ha ricevuto il riconoscimento SostenibileOggi Award nell’ambito del convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità' organizzato da Sostenibile Italia in collaborazione con Adnkronos, nella mattinata di martedì 7 maggio al Palazzo dell'Informazione a Roma.