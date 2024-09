Pratesi (Eiis), ‘gli italiani vorrebbero saperne di più sulla biodiversità, la scuola può fare molto”

“Gli italiani sono consapevoli dell’importanza della biodiversità, ma vorrebbero saperne di più. La scuola in questi anni si è concentrata più su materie umanistiche, ma per fortuna qualcosa sta cambiando”. Così, Carlo Alberto Pratesi, presidente EIIS – European Institute of Innovation for Sustainability, intervistato in occasione del lancio del progetto di Findus “Futuro Fiorito”, che dal 24 al 28 settembre rende l’edicola di Piazza XXIV Maggio a Milano un tripudio di fiori, un posto bello da vedere e da vivere grazie ai workshop e alle attività proposte. In occasione del lancio del progetto è stata presentata l’indagine “Gli italiani e la biodiversità” commissionata ad AstraRicerche da Findus.