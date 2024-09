Premio Gea, Pezzana (Odos): “Odos Blue è nostro progetto per decarbonizzazione dei centri commerciali”

“Gruppo Odos è un gruppo di società specializzate che gestisce centri commerciali in tutta Italia da trent’anni. Siamo da sempre dotato di un energy manager che ottimizza i consumi, producendo non solo risparmio economico ma anche ambientale. Abbiamo poi deciso di dare vita al progetto Odos Blue, con il quale vogliamo contribuire alla decarbonizzazione dei centri commerciali”. Lo ha detto Guido Pezzana, presidente del Gruppo Odos, a margine della cerimonia di premiazione della prima edizione del Green Economy Award, riconoscimento promosso dall'Associazione For Human Community. Gruppo Odos è stato premiato per la categoria ‘società ambientale’ tra le medie aziende.