Presentati a Roma gli 'Stati generali delle aree protette'

Con una conferenza stampa a Roma sono stati presentati gli “Stati generali delle aree protette" che si terranno il 17 e il 18 dicembre presso la Biblioteca nazionale della Capitale. Un evento organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con Federparchi-Europarc Italia che vedrà la partecipazione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, del Sottosegretario Claudio Barbaro, di organizzazioni ambientaliste, enti parco, enti locali, operatori turistici, mondo della ricerca e delle università, corpi militari, rappresentanti governativi e politici. Un incontro per far emergere idee e proposte per una pianificazione oculata del patrimonio naturalistico del nostro Paese, che tenga conto della tutela dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile.