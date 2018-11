Diventare agricoltore biodinamico: per chi vuole intraprendere la nuova strada o per gli imprenditori che desiderano convertire a questo modello la propria azienda, arriva un nuovo ciclo di corsi di formazione dell'Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, dal 15 marzo presso l’Azienda Agricola Cascine Orsine di Pavia e presso l'azienda biodinamica La Collina a Reggio Emilia. Corsi 'da agricoltore a agricoltore', dove i più esperti aiutano i neofiti della biodinamica a produrre in maniera naturale cibi di alta qualità.

“Le aziende che vogliono il marchio di certificazione - spiega Carlo Triarico, presidente dell’associazione - devono garantire le conoscenze sui metodi di coltivazione e sul rispetto delle regole, e l'Associazione biodinamica ha il compito di preparare e verificare tutto questo. L’obiettivo è creare delle garanzie di serietà per tutte le aziende che entrano nel sistema".

Quello del biologico è un settore in forte crescita che, nel 2017, vale 5,3 miliardi di euro (+9% rispetto al 2016) con un export di quasi 2 miliardi, e che in piena crisi economica, dal 2008 a oggi è cresciuto del 218%, mentre i terreni coltivati a 'bio' arrivano a quasi il 15% della superficie agricola italiana. Settore che cresce non solo nello specializzato, ma in tutti i canali della distribuzione moderna con le insegne della Gdo che investono e inseriscono prodotti 'bio' a marchio nel loro assortimento.

“Abbiamo di fronte uno scenario importante e positivo - continua Triarico - Proprio per questo chi coltiva il biologico ha da sempre un dovere e una responsabilità maggiori per mantenere alta la qualità di questo settore di eccellenza dell’agricoltura italiana. Per noi che facciamo biodinamica il rigore e la serietà sono al primo posto e, come siamo stati la prima forma di agricoltura a imporre un disciplinare scrupoloso, così oggi crediamo che sia arrivato il momento di alzare l’asticella dell’eccellenza”.