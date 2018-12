Gestire la fauna selvatica, arriva il master

L’emergenza è più che mai attuale come confermano anche i più recenti studi nei quali sono evidenziate da un lato la scomparsa di molte specie e dall’altro l’aumento delle popolazioni e dell’areale di altre specie come per esempio gli ungulati e con essi l’aumento dei grandi predatori. Si impongono scelte e decisioni a livello legislativo e a livello amministrativo che devono essere fondate su competenze tecniche che siano allo stesso tempo espressione di scienza biologica e di scienza giuridica.

Il Master è ideato per creare un tecnico capace di coniugare competenze in campo biologico e in campo giuridico, figura assolutamente necessaria in relazione all’amministrazione (che non è solo gestione) del patrimonio faunistico e più in generale dell’habitat. Figura altresì assai richiesta, in relazione ai bisogni del territorio e delle imprese.

I diplomati al Master potranno inserirsi in aziende, italiane ed europee, e associazioni, con funzioni di consulenza e di amministrazione in campo biologico e in campo giuridico. Tutte le informazioni sul master sono disponibili al sito http://www.unive.it/pag/4984/ o presso la segreteria didattica del Master.