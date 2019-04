Giovani e aspiranti imprenditori della montagna, arriva ReStartApp

(Fotolia)

Valorizzazione, promozione e sviluppo sostenibile dei territori alpini e appenninici attraversati dai sentieri italiani: questi gli obiettivi di “ReStartApp per i cammini italiani”, campus per giovani e aspiranti imprenditori della montagna che Fondazione Edoardo Garrone promuove in collaborazione con Fondazione Cariplo. L’incubatore e acceleratore d’impresa è dedicato a giovani under 40 in possesso di un’idea d’impresa o una start-up innovativa o rappresentanti una rete di imprese nei settori del turismo, artigianato e cultura, gestione forestale, agricoltura, allevamento e agroalimentare.

La call for ideas è disponibile al sito www.restartapp.it e per candidarsi c’è tempo fino al 18 aprile 2019. Il percorso formativo dura nove settimane, dal 24 giugno al 30 settembre 2019, e si svolgerà a Premia, nella provincia del Verbano Cusio Ossola. Prevede attività di didattica frontale, laboratorio di creazione d’impresa, esperienze e case histories di successo, un viaggio studio in una destinazione montana italiana che si distingua nel panorama internazionale grazie a iniziative e progetti di rilancio economico, sociale e ambientale della montagna.

Al termine del campus è prevista una fase di supporto e consulenza per aiutare i partecipanti nella stesura definitiva del proprio business plan. Ai tre migliori progetti, Fondazione Edoardo Garrone mette a disposizione tre premi per un valore complessivo di 60.000 euro.