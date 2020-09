Marco Codognola (ad Itelyum) nominato presidente del Geir a Bruxelles

Marco Codognola, amministratore delegato Itelyum, è stato nominato presidente del Geir (Groupement Européen de l’Industrie de la Régénération), l’associazione che, nell’ambito della Ueil (Union of the European Lubricants Industry), raggruppa tutte le principali aziende di rigenerazione di oli europee.

Il Geir ha sede a Bruxelles e attualmente rappresenta 17 aziende di rigenerazione situate in 12 Paesi europei. I membri del Geir sono attivi in tutta Europa nel sostenere la raccolta degli oli usati e la loro rigenerazione per ottenere basi lubrificanti di ottima qualità.

Circa l'80% dell'industria europea della rigenerazione degli oli usati è rappresentata dal Geir, che promuove un solido scambio di informazioni sulle innovazioni tecnologiche, in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché sugli aspetti economici e legali del settore e ne raccoglie e pubblica i dati.

Classe 1967, Marco Codognola si è occupato per molti anni di business development e M&A nel settore energetico convenzionale e rinnovabile in Italia e all’estero, ha guidato il percorso di crescita e diversificazione della società Viscolube, da cui è nata Itelyum di cui oggi è direttore generale e amministratore delegato.

"Il Geir aprirà le porte al dialogo e al confronto – spiega il neo presidente - per raggiungere obiettivi ambiziosi, come i target di rigenerazione per ciascun paese Ue, entro il 2022. Un percorso partecipativo con il coinvolgimento attivo di tutti gli associati. Insieme racconteremo il ruolo della rigenerazione e del recupero di materia nell’economia, fondamentali per la realizzazione del green deal europeo. Lavoreremo per rafforzare ulteriormente questo comparto industriale tra i più sostenibili, rendendo il modello di rigenerazione una common practice da trasmettere anche ai più giovani cittadini europei, sensibilizzandoli sul valore del riciclo e, in generale, dell’economia circolare a salvaguardia del patrimonio naturale.

In qualità di presidente del Geir, Marco Codognola entra di diritto nel Board della Ueil. La Ueil, con sede anch’essa a Bruxelles, copre l'intera filiera di valore dei lubrificanti, dalla produzione, alla distribuzione e alla rigenerazione, e rappresenta oltre 450 aziende e 100.000 dipendenti.

In questo contesto Itelyum si pone come un’eccellenza italiana ed europea dell’economia circolare, in ragione degli alti livelli di perfomance che ha permesso la produzione annuale di 120mila tonnellate di nuove basi lubrificanti, con un indice di circolarità del 96% dell’olio usato lavorato. Il ruolo di Itelyum è parte strutturale del settore industriale, impegnata da sempre a seguire l’evoluzione delle esigenze del mercato e a riconoscere il valore aggiunto, sociale e ambientale, della materia prima secondaria nell’ottica dello sviluppo sostenibile.