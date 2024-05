ReBuild 2024, Albarelli (Riva del Garda Fierecongressi): "Valore è parola d’ordine"

La direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi in apertura della decima edizione di ReBuild - Meeting the next built environment, la kermesse dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito: “Percorso interessante che spazia da energia, ad edilizia off side, fino a riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”

“La parola d'ordine è ‘valore’ e viene declinata in tante altre parole. Il fil rouge di questi due giorni è comprendere come sviluppare e generare valore per l’intera comunità, e non solo per proprietari degli immobili, dalle attività di sviluppo e innovazione delle costruzioni che vengono messe in campo sul lato tecnologico”. Lo ha detto Alessandra Albarelli, direttrice generale di Riva del Garda Fierecongressi, a margine dell’evento di apertura dell’edizione 2024 di ReBuild - Meeting the next built environment, intitolato “Una nuova agenda da costruire: la politica si confronta con le istituzioni”. In svolgimento al Centro congressi di Riva del Garda il 14 e 15 maggio 2024, ReBuild è la due giorni dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito che quest’anno giunge alla sua decima edizione. “Si tratta di un percorso molto interessante - aggiunge Albarelli - che si sposta su vari livelli, come quello dell’energia, dell’edilizia off side e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, pensando ad un nuovo ambiente costruito che sia sostenibile”.