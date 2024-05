ReBuild 2024, Ciaramella: "Cerchiamo di portare innovazione a settore immobiliare e costruzioni"

"Il Proptech è un ecosistema molto vasto. Stiamo cercando di far dialogare tra loro queste startup e portare innovazione al settore delle costruzioni e al settore immobiliare”. Lo ha detto Andrea Ciaramella, professore associato al Politecnico di Milano, in occasione della seconda giornata di lavori della decima edizione di ReBuild - Meeting the next built environment, la manifestazione dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, in svolgimento al Centro congressi di Riva del Garda il 14 e 15 maggio 2024, partecipando al panel ‘Il Proptech per innovazione dell’ambiente costruito. Le sfide della digitalizzazione’.