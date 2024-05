ReBuild 2024, Kasperkovitz: "Nostro progetto procede con gradualità, direzione corretta"

"Stiamo predisponendo dei prodotti di gruppo che aiutino la transizione anche in termini di accesso ai mutui ipotecari per l’abitazione. È un progetto che sta andando avanti con gradualità, ma con regolarità e quindi riteniamo di essere nel solco giusto”. Sono le parole di Lorenzo Kasperkovitz, responsabile relazioni esterne e sostenibilità Gruppo Cassa Centrale, a margine del Panel “L'ecosistema della transizione: industria, finanza e Amministrazione Pubblica” nell’ambito di ReBuild - Meeting the next built environment, la manifestazione dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, giunta alla decima edizione e in svolgimento al Centro congressi di Riva del Garda il 14 e 15 maggio 2024.