ReBuild 2024, Levi Formiggini: "Fondazione Illimity nata per rigenerare immobili e destinarli a progetti impatto sociale"

"In fondazione Illimity siamo convinti che creare valore non significhi solo fare utili ma anche essere utili. La Fondazione è nata con l'obiettivo di rigenerare immobili per destinarli a progetti di impatto sociale”. Lo ha detto Daniele Levi Formiggini, editorialista del service ARECneprix e consigliere di amministrazione di fondazione Illimity, durante il panel “I criteri ESG nella catena del valore: metodologie a confronto”, uno dei numerosi appuntamenti in programma nella seconda giornata di lavori della decima edizione di ReBuild - Meeting the next built environment, la manifestazione dedicata all’innovazione sostenibile dell’ambiente costruito, al Centro congressi di Riva del Garda il 14 e 15 maggio 2024.