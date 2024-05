ReBuild 2024, Venturi (Aiccon): "Epoca di cambiamenti, necessaria nuova generazione di imprenditorialità"

"La fase storica è rilevante: non siamo di fronte a tanti cambiamenti, ma è proprio un'epoca che sta cambiando. Quindi, è necessaria anche una nuova generazione di imprenditorialità”. Sono le parole di Paolo Venturi, direttore di Aiccon (Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non Profit), il centro studi promosso dall’Università di Bologna e dall’Alleanza delle Cooperative Italiane e docente di imprenditorialità sociale dell'Università di Bologna, in occasione della seconda giornata di lavori della decima edizione di ReBuild - Meeting the next built environment.