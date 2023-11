Rifiuti, Campanile (Conoe): "Modello di economia circolare"

"Ecomondo 2023 è da considerare il momento clou delle attività per perseguire l’economia circolare e la lotta ai cambiamenti climatici e in quest’ambito il Conoe è diventato un modello privilegiato per portare a compimento questi obiettivi". Così in una nota il presidente del Conoe-Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Oli Vegetali Esausti Tommaso Campanile.

"Il consorzio finora ha organizzato prevalentemente la raccolta dell’olio che proviene dalle attività professionali ma da un paio d’anni ci siamo dedicati anche alla raccolta degli oli prodotti nelle nostre case e questo sta dando i primi risultati. Vale a dire che abbiamo organizziamo la raccolta del 100% degli oli provenienti dai ristoranti e in genere dalle attività commerciali e dalle industrie che producono cibi pronti nonché dai privati", conclude Campanile.