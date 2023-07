Rifiuti, Gusmeroli: "Regolamento Ue non considera eccellenza Italia in economia circolare"

"Sul nuovo Regolamento imballaggi abbiamo fatto un'opera di ascolto da cui è emerso il parere che abbiamo dato al governo e che utilizzerà nelle interlocuzioni che avverranno a livello europeo e in cui abbiamo detto a chiare lettere, con 15 elementi conclusivi, l'assoluta contrarietà a questo Regolamento perché non tiene in considerazione minimamente l'eccellenza che ha l’Italia nell’economia circolare". Così Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della X Commissione della Camera dei Deputati (Attività produttive, commercio e turismo), nel suo intervento al convegno, organizzato da Assobioplastiche, Consorzio Biorepack e Cic oggi a Roma, durante il quale sono stati illustrati i dati della filiera delle bioplastiche compostabili e le prospettive per il futuro.