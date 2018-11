L’Italia verso la green economy, ecco il piano quinquennale

Rinnovabili, riciclo ma anche riqualificazione degli edifici, mobilità sostenibile, dissesto idrogeologico e agricoltura biologica. Ecco come l’Italia può vincere la sfida della green economy in 10 mosse in 5 anni creando 2,2 milioni di posti di lavoro. Lo studio condotto dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile è stato presentato agli Stati generali della Green economy nella 4 giorni verde di Ecomondo.