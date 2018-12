CO2, emissioni record nel 2018

(Fotolia)

Nuovo record per le emissioni globali di CO2 nel 2018, che continuano ad aumentare raggiungendo proprio quest'anno il loro massimo storico. Lo rileva il nuovo rapporto del Global Carbon Project (GCP), secondo il quale secondo cui le emissioni generate dall’uso dei combustibili fossili cresceranno del 2,7% raggiungendo i 37,1 miliardi di tonnellate. Un aumento che si verifica per il secondo anno consecutivo, dopo il periodo in cui erano rimaste stabili, tra 2014 e 2016.

E la previsione poco rosea è che i livelli di quest'anno si avranno anche nel 2019. Colpa - secondo il rapporto - soprattutto dell'aumento del numero di automobili e dell'uso del carbone a livello globale. Insomma, secondo il rapporto il pianeta si sta avviando verso un riscaldamento globale catastrofico, ma la tendenza potrebbe ancora essere invertita entro il 2020. Solo che i dati dello studio registrano anche un divario crescente tra ciò che dovremmo fare per invertire questa tendenza e ciò che in realtà stiamo facendo.