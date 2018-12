Il 2018 di Greenpeace, dall'Antartico alla Cop24

Un anno, quello che sta per concludersi, iniziato per con una spedizione scientifica di tre mesi in Antartico per accendere i riflettori sulla bellezza e la fragilità di un’area minacciata dalle attività umane e dai cambiamenti climatici; concluso con la Cop24 che ha visto i leader del Pianeta incontrarsi in Polonia, senza riuscire a fissare obiettivi mirati ad aumentare ambizioni e azioni di contrasto ai cambiamenti climatici. E' il 2018 di Greenpeace, come sempre all’insegna di battaglie nonviolente in difesa del Pianeta, in Italia e a livello globale.

Partiamo dalla spedizione tra i ghiacci antartici: anche se lo scorso novembre la Commissione per la conservazione delle risorse marine dell’Antartide ha rigettato la proposta, sostenuta anche da Greenpeace, per l’istituzione del santuario marino più grande del mondo nel Mare di Weddel, la tutela del Polo Sud resta un importante obiettivo per l’organizzazione ambientalista.