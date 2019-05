La Cicogna bianca sceglie la Calabria

Aumenta in Calabria il numero delle coppie nidificanti di cicogna bianca: non 1-2 unità in più, come solitamente avveniva ogni anno, ma ben sei coppie in più rispetto al 2018. A comunicarlo soni i volontari della Sezione Lipu di Rende che dal 2003, nell’ambito del progetto “Cicogna bianca Calabria”, seguono la nidificazione di questa specie nella regione e del Gruppo Life Choose Nature che da due anni collabora al progetto.

Allo stato attuale sono 20 le coppie presenti nella Piana di Sibari, sette nella Valle del Crati e una nel Crotonese. Di particolare rilevanza sono le due nuove coppie arrivate quest’anno nella valle del Crati, di cui una nel comune di Montalto Uffugo e l’altra nel comune di Bisignano al confine di pochi metri con Torano Castello. Entrambe hanno allungato e rafforzato l’areale riproduttivo che si estende per circa 20 km di lunghezza lungo l’asta fluviale del fiume Crati dal comune di Montalto Uffugo a sud a quello di Tarsia a Nord.

E Montalto Uffugo, da quest’anno, si aggiunge agli altri sette comuni calabresi nei quali nidifica questa specie. Non meno importanti sono le quattro nuove coppie presenti nella piana di Sibari che hanno rafforzato la popolazione ed esteso l’areale riproduttivo verso ovest.

I dati fanno ben sperare per il futuro della specie in Calabria. Un ruolo determinate lo ha svolto il progetto Cicogna bianca portato avanti dalla Lipu di Rende che, grazie all’Enel, in questi anni ha installato su pali e tralicci elettrici diverse piattaforme nido. Queste strutture sono riuscite ad attirare le cicogne in Calabria e ne hanno favorito la nidificazione, tant’è che ad oggi su 28 coppie presenti, 26 si riproducono su piattaforme nido.

Attualmente siamo nella fase centrale della migrazione primaverile e in questo periodo milioni di uccelli si spostano dall’Africa, dove hanno passato l’inverno, verso il continente europeo. Rondini, usignoli, culbianchi, nibbi, pecchiaioli e tante altre specie ancora compiono una impresa straordinaria. Anche la Cicogna bianca sta compiendo la sua lunga migrazione e in Calabria, tutte le coppie dell’anno precedente, sono già arrivate ai loro siti riproduttivi.