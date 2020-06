Ibis eremita, conclusa VI e ultima Migrazione guidata dall'uomo

(Waldrappteam)

"Non siamo mai arrivati così presto alla meta, non abbiamo mai volato così in alto e non abbiamo mai realizzato tappe così ravvicinate". Questo il commento dei ricercatori austriaci del progetto Waldrappteam che nel primo pomeriggio di ieri ha condotto per l’ultima volta lo stormo di uomini e ibis all’oasi di Orbetello.

Con un volo di 151 chilometri durato 3 ore e 9 minuti, i 29 ibis e le due mamme adottive a bordo di due ultraleggeri a motore hanno concluso la VI Migrazione Guidata dall’Uomo per la reintroduzione in natura dell’ibis eremita, estinto in Europa nel XVII secolo. Più di 1800 i chilometri percorsi in 12 giorni e coperti in 5 tappe.

Con questa edizione si conclude il Life+ 2014-2019 'Reason for hope'; per il gruppo di ricercatori austriaci sono trascorsi 14 anni dall’avvio del progetto sperimentale.

"Stiamo lavorando perché quest’esperienza decennale non si esaurisca e perché l’application che abbiamo presentato alla Comunità Europea possa venire accolta, in modo che un nuovo Life possa essere inaugurato il prossimo anno", spiega Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva di Bussolengo, unico partner italiano del progetto cofinanziato dall’Ue.

"Da qui continueremo a monitorare via gps i circa 150 esemplari di ibis eremita (i 29 appena arrivati e i circa 120 esemplari giunti con le precedenti edizioni della Migrazione Guidata, ndr) che ora sono presenti al sito di svernamento, parte dei quali in primavera saranno in grado di percorrere la rotta di migrazione in senso inverso, autonomamente", conclude.