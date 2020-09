'10.000 Alberi per Pantelleria', 1.500 nuove piantine

'10.000 Alberi per Pantelleria: per non dimenticare l’incendio 2016': si conclude oggi il progetto con la messa a dimora delle ultime 1.250 piante a Montagna Grande che si aggiungono alle 250 piante già messe a dimora a Kuddie Rosse nel marzo del 2018.

Promotore del progetto il Comitato Parchi per Kyoto, onlus costituita da Federparchi-Europarc Italia, Kyoto Club e Legambiente, che ha lanciato la campagna nazionale di crowdfunding realizzata in partnership con PlanBee, la società che gestisce la piattaforma web dedicata alla raccolta fondi per opere civiche in Italia.

Grazie alla collaborazione del Dipartimento Saf dell’Università degli Studi di Palermo, sono state scelte specie autoctone già presenti a Pantelleria nel rispetto della biodiversità locale e privilegiate specie rare o minacciate.

Ogni albero piantato permette l’abbattimento di una quantità stimata in circa 700 kg di CO2 nel corso del suo intero ciclo di vita.