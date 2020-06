Nucleare, va avanti la dismissione degli impianti

Rimossa una struttura in cemento armato contenente rifiuti radioattivi nell’impianto Itrec di Rotondella, in provincia di Matera. La soluzione ingegneristica, tutta italiana, della Sogin, società pubblica responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari in Italia e della gestione dei rifiuti radioattivi, comporta un significativo passo avanti nella dismissione del sito nucleare lucano.