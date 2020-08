Rifiuti elettronici, l''abc' del riciclo sul sito di Remedia

Spiegare i rifiuti tecnologici e il loro riciclo in modo semplice e divertente: Remedia, Consorzio attivo nella gestione eco-sostenibile di tutti i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (Raee), pile e accumulatori esausti, lancia il nuovo sito remediapervoi.it.

Sezioni informative, infografiche, dati e notizie aggiornati, best practice, ma anche una parte ludica per apprendere l''abc' della raccolta dei rifiuti tecnologici (Raee, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, pile e accumulatori esausti) giocando da soli o in compagnia.

Con il nuovo remediapervoi.it il consumatore potrà scoprire quali sono le diverse tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, pile e accumulatori e le relative modalità di raccolta e recupero, ma soprattutto comprendere meglio tutti i benefici derivanti da una corretta gestione.

Con il 'riciclometro', che mostra il corrispettivo in kg di materia prima che si può recuperare, di CO2 evitata ed energia risparmiata con il riciclo dei Raee, i consumatori potranno conoscere il valore nascosto dietro gli oggetti di uso quotidiano.

Inoltre, all’interno delle sezioni interattive, i cittadini troveranno tutte le risposte ai più comuni dubbi per lo smaltimento della tecnologia obsoleta: potranno cercare l’isola ecologica più vicina o il punto di raccolta in cui usufruire del servizio gratuito '1 contro 0' e scoprire tutti i vantaggi a loro disposizione.

In Italia si ritiene che siano oltre 200 milioni gli elettrodomestici in disuso: in media 8 pezzi a famiglia, ma si tratta di una stima per difetto. Di contro, la raccolta di questi rifiuti oggi arriva a poco più di 5 kg/abitante, quando la media europea si attesta a 8 kg per abitante.

Una corretta gestione di questa tipologia di rifiuti infatti garantisce che le sostanze dannose al loro interno non si disperdano nell’ambiente, e che invece quelle utili abbiano una seconda vita grazie al riciclo, innescando così un sistema virtuoso di economia circolare.

"Conoscere significa comprendere i significativi benefici ambientali ed economici derivanti dalla corretta gestione di questi rifiuti e capire quanto anche il più piccolo gesto sia utile - dichiara Fabrizia Gasperini, responsabile comunicazione di Remedia - Questo nuovo restyling di Remediapervoi è stato pensato proprio per condividere con i cittadini in modo ancora più semplice e divertente tutti gli strumenti che possono creare un circolo virtuoso, a partire dalle nostre case. Siamo infatti convinti che, unendo gli sforzi, possiamo cambiare le nostre abitudini e ridurre drasticamente l’impatto dei nostri comportamenti sull’ambiente".