Monito Aea sul clima: cruciale l'adattamento

(Fotolia)

Si prevede che molte regioni europee dovranno affrontare un peggioramento degli impatti dei cambiamenti climatici nei prossimi decenni. Una raccolta di diverse mappe, pubblicate dall'Agenzia europea dell'ambiente (Aea), illustra come siccità, piogge intense e inondazioni, incendi boschivi e innalzamento del livello del mare potrebbero colpire alcune regioni in Europa, tra cui Europa centrale, Penisola Iberica, Scandinavia, Bretagna e Venezia.

Secondo l'Aea, gli sforzi per limitare i cambiamenti climatici potrebbero aiutare a evitare l'impatto peggiore. Tuttavia, le valutazioni indicano che le condizioni climatiche peggioreranno, "anche se gli sforzi globali per ridurre le emissioni di gas a effetto serra si dimostreranno efficaci", afferma l'agenzia in una nota sottolineando la necessità di mettere in atto strategie di adattamento.

Gli eventi meteorologici estremi e quelli legati al clima che comportano pericoli come inondazioni, siccità, incendi boschivi e alti livelli del mare diventeranno più frequenti e intensi in molte regioni - sottolinea l'Aea - Ciò porterà a impatti negativi su ecosistemi, settori economici e sulla salute e il benessere dell'uomo.

Gli impatti dei cambiamenti climatici influenzeranno anche le aree urbane in Europa. Ad esempio, le città basse nei Paesi Bassi, in Germania, in Belgio e lungo le coste settentrionali italiane, in particolare Venezia, sono tra le città più esposte alle inondazioni costiere.

Nell'entroterra, le forti piogge causeranno più inondazioni, con la maggior parte delle zone d'Europa che probabilmente subiranno fino al 35% in più di precipitazioni in autunno e in inverno, entro la fine del XXI secolo, in uno scenario ad elevate emissioni.

In particolare - avverte Aea - nell'Europa meridionale, la siccità diventerà molto più abituale, durerà più a lungo e aumenterà la concorrenza per l'acqua tra agricoltura, industria e uso domestico.

Si prevede che gli incendi boschivi diventeranno più diffusi, con i maggiori aumenti in Europa occidentale e centrale e il peggior impatto complessivo previsto nell'Europa meridionale.

"Tutti questi impatti rendono cruciale l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. L'adattamento deve essere definito in base a specifiche circostanze regionali e locali", scrive l'Aea.

L'europarlamentare Pascal Canfin, che presiede la Commissione per l'Ambiente del Parlamento europeo, ha invitato l'Ue e gli Stati membri ad adattarsi ai cambiamenti climatici e a testare la resilienza delle regioni agli shock climatici. "Dobbiamo iniziare a prepararci oggi per evitare che le aree scompaiano completamente dalla nostra mappa, perché più aspettiamo, più forte sarà lo shock", ha detto Canfin.