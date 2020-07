'Obiettivo Terra', vince la foto del martin pescatore

È Samuele Parentella il vincitore della 11esima edizione di “Obiettivo Terra” 2020, il concorso fotografico dedicato alle bellezze e alle peculiarità delle Aree protette d’Italia, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società geografica italiana Onlus, per celebrare la 50esima Giornata mondiale della Terra (22 aprile). La foto vincitrice ritrae un martin pescatore che, a pelo d’acqua, stringe nel becco una piccola preda, immortalato nella Riserva Naturale della Palude di San Genuario (Piemonte).

Al secondo posto si è classificata la foto della Riserva naturale Isole dello Stagnone di Marsala (Sicilia,) immortalata al tramonto, scattata da Daniele Giurintano e vincitrice della Menzione Area Costiera. Al terzo posto, a pari merito, la foto della murena sui fondali del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (Toscana), di Alessandro Giannaccini, vincitrice della Menzione Animali, e lo scatto di Stefano Pannucci nel Parco Fluviale dell’Alcantara (Sicilia), una veduta dall'alto della foce del fiume, vincitrice della Menzione Fiumi e Laghi.

Inoltre, il popolo del web, dal 22 aprile al 24 maggio scorsi, ha potuto votare, sul quotidiano online Fanpage.it, l’immagine più bella tra le 30 finaliste. A vincere la Menzione Speciale 'Fanpage.it' è stata la foto di Nemi nel Parco Regionale dei Castelli Romani (Lazio), realizzata da Francesco Tozzi, che ha ottenuto il 32% delle preferenze (6.232 voti su 19.474 totali espressi dagli internauti).

Oltre ai premi ai partecipanti, è stato assegnato al Parco nazionale dell’Asinara il Premio 'Accessibilità', istituito dalle realtà promotrici in collaborazione con Fiaba Onlus e da Federparchi, per la fruibilità delle Aree Protette da parte delle persone con disabilità e a ridotta mobilità.

“Obiettivo Terra ha radunato in oltre dieci anni migliaia di amanti della natura e del Bel Paese. Questo patrimonio di foto è la conferma che in questo momento di emergenza i Parchi possono offrire l’occasione per un nuovo turismo più sostenibile e sicuro. La presenza di tante autorevoli presenze istituzionali e del mondo del Parchi e dell’ambiente, di persona e in collegamento, confermano la crescente stima nei confronti dei tanti cittadini attivi nella difesa della natura” commenta Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde.

Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale, si è complimentata con gli organizzatori per “la prestigiosa iniziativa che, attraverso le varie edizioni, ha raccolto numerosi riconoscimenti anche in ambito internazionale. Il nostro compito è quello prenderci cura del verde. Come Comune di Roma abbiamo lanciato un piano di riforestazione urbana che permetterà di piantare migliaia di alberi entro il 2021, e in alcune zone della città lo stiamo già facendo. Stiamo inoltre cercando di riqualificare le sponde del Tevere per restituire decoro e vivibilità al fiume”.