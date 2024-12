Romanelli: “Sostenibilità sociale significa prendersi carico della felicità delle persone”

“Sostenibilità sociale vuol prendersi carico della felicità delle persone, far sì che ognuno possa fiorire secondo la propria natura con pari opportunità. È fra gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Tuttavia, a differenza di quanto accade per la sostenibilità ambientale, in quest’ambito esiste un ritardo di mezzo secolo in termini normativi.” Così Eugenia Romanelli, direttrice artistica della manifestazione, Founder di rewriters.it e CEO ReWorld, in occasione della quarta edizione del ReWriters fest., il festival europeo dedicato alla sostenibilità sociale che si è svolto a Roma presso l’Università La Sapienza.