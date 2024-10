Salone Csr, Colombo (Ovs): “La sfida è semplificare i concetti e trasferirli all’utente”

“Il fatto che aumenti la sensibilità non significa che aumenti necessariamente la consapevolezza e la competenza per poter comprendere e trattare determinati temi. Di conseguenza la sfida in questo momento è quello di riuscire a semplificare dei concetti e a trasferirli ad un utente che non necessariamente ha gli strumenti per interpretarli in modo corretto”. Lo ha detto Simone Colombo, Head of Corporate Sustainability di Ovs, a margine del panel ‘L’impegno che fa la differenza: i diritti umani nella catena di fornitura’, nell’ambito della prima giornata della dodicesima edizione del Salone della Csr, all’università Bocconi di Milano.