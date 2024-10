Salone Csr, Granata(Autoguidovie): “Convincere persone grazie a storytelling”

“La contraddizione, se non si riesce a vincere, bisogna guardarla da un altro punto di vista. Quindi abbiamo provato a prendere questa contraddizione tra sostenibilità e persone che amano l'auto e ci siamo chiesti come riuscire a convincere le persone: prima di tutto grazie allo storytelling, quindi chiedersi cosa si vuole dire alle persone. In tal senso, stiamo cercando di semplificare i messaggi e di farci contaminare da mondi molto più semplici”. Sono le parole di Silvia Granata, direttrice Marketing & Comunicazione Autoguidovie, a margine del panel ‘Sostenibilità inclusiva: rispetto, accoglienza, sostegno’, tenutosi nel corso della prima giornata della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre.