Salone Csr, Pifferi (Fondazione Allianz UMANA MENTE): “Con ‘L’orto felice’ sfidiamo le contraddizioni ”

“Dal 2011 abbiamo lanciato il progetto ‘L’orto felice’, un progetto di agricoltura sociale per persone disabili, un esempio di sfida alle contraddizioni perché è un esempio vincente di collaborazione non-profit - non profit, non-profit - profit”. Lo afferma Jonathan Pifferi, project manager Fondazione Allianz UMANA MENTE, a margine del panel ‘Enti del Terzo Settore e Fondazioni d’impresa: quale collaborazione?’, svoltosi in occasione della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre.