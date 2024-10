“Ci siamo posti l’obiettivo per il 2024 di raggiungere il 100% di pesca da metodi responsabili. Siamo già al 99.9%”. Lo afferma Ylenia Tommasato Sustainable Development Director Bolton, a margine del panel ‘Sustainability Manager ieri, oggi e domani’, svoltosi in occasione della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre.